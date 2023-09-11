Специалисты Госветслужбы Подмосковья провели осмотр животных на военно-историческом фестивале

Сотрудники подмосковной Госветслужбы провели осмотр животных на военно-историческом фестивале, который прошел в музее-заповеднике «Бородинское поле» Можайского городского округа. Об этом сообщили в областном Минсельхозпроде.

В ведомстве уточнили, что на мероприятии представили реконструкцию военно-исторического эпизода сражения времен Отечественной войны 1812 года, в которой приняли участие 158 лошадей из Москвы, Московской и Ленинградской области, а также из Башкортостана и Калмыкии.

Ветеринарные специалисты провели идентификацию и клинический осмотр участвующих в фестивале животных, а также проверили ветеринарные сопроводительные документы. В результате работы нарушения зафиксированы не были.