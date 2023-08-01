Специалисты из Подмосковья начали восстановление домов в пострадавшей от ВСУ Макеевке

Специалисты из Московской области приступили к восстановлению домов и социальных объектов в городе Макеевка Донецкой Народной Республики.

Сейчас за областным Фондом капитального ремонта закреплено порядка сорока объектов в данном населенном пункте, сообщил министр жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья Антон Велиховский. Его слова приводит пресс-служба МинЖКХ региона.

Первоочередная задача — провести защитные мероприятия на кровлях, которые были повреждены из-за обстрелов ВСУ в Червоногвардейском районе города.

Сейчас в Макеевке проводится благоустройство придомовых территорий, очистка крыш и чердачных помещений от мусора, уточнил, в свою очередь, гендиректор Фонда капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Подмосковья. В ближайшее время, указал он, на объектах также начнутся работы по установке новых окон.

Ранее временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин уточнял в своих соцсетях, что всего в Макеевке до конца сентября предстоит восстановить 330 объектов.

До этого губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что специалисты «Мособлгаза» построили и запустили в ДНР несколько котельных.