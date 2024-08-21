Специалисты Комлесхоза Подмосковья передали строительные материалы в Курскую область

Специалисты Комитета лесного хозяйства Московской области передали строительные материалы в Курскую область в качестве гуманитарной помощи. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Они обеспечили доставку древесины в регион. В регион было направлено два лесовоза ГАУ МО «Центрлесхоз» с грузом из 36 кубометров бревен. Древесину заготовили при проведении санитарно-оздоровительных мероприятий в лесах государственного лесного фонда в подмосковных филиалах ГКУ МО «Мособллес».

«Древесина заготавливается при проведении таких санитарно-оздоровительных мероприятиях, как выборочная санитарная рубка или сплошная санитарная рубка, проведению которых предшествует лесопатологическое обследование участка леса», — добавили в сообщении.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что Подмосковье постоянно находится на связи с врио губернатора Курской области.