Специалисты мобильного комплекса НИКИ детства осмотрели почти три тысячи детей в Подмосковье с начала года

С начала 2024 года сотрудники мобильной бригады Научно-исследовательского клинического института детства (НИКИ) осмотрели около 2,5 тысячи детей из разных округов Подмосковья, более 100 из них направили на госпитализацию в многопрофильный стационар института для углубленного обследования и лечения. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.