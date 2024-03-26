Специалисты мобильного комплекса НИКИ детства осмотрели почти три тысячи детей в Подмосковье с начала года
Фото: [Пресс-служба Минздрава МО]
С начала 2024 года сотрудники мобильной бригады Научно-исследовательского клинического института детства (НИКИ) осмотрели около 2,5 тысячи детей из разных округов Подмосковья, более 100 из них направили на госпитализацию в многопрофильный стационар института для углубленного обследования и лечения. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
«Состав выездной бригады формируется исходя из потребности конкретного населенного пункта в определенных узкопрофильных специалистах. Благодаря таким выездам, специалисты могут обнаружить проблему со здоровьем у ребенка на ранней стадии», — отметила директор НИКИ Нисо Одинаева.
В выездную бригаду входят невролог, пульмонолог, аллерголог, гастроэнтеролог и другие специалисты. В мобильном комплексе для пациентов предусмотрена клинико-диагностическая лаборатория, аппараты эхокардиографии и УЗИ.
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