Специалисты НПК из Рязани стали победителями конкурса «Лучший по профессии — 2023»

Четверо жителей Рязани, являющихся работниками дочернего общества НК «Роснефть», завоевали награды в XVIII Смотре-конкурсе «Лучший по профессии» среди представителей основных рабочих профессий и инженерных специальностей, прошедшем в столице Башкортостана. Об этом сообщает 7info .

Уточняется, что работник рязанского НПК Александр Ронжин стал первым в номинации «Машинист технологических насосов», Артем Пискарев и Дмитрий Мыськин выиграл «серебро» в номинациях «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования» и «Слесарь по ремонту технологических установок», а в номинации «Приборист контрольно-измерительных приборов и автоматики» третье место завоевал Александр Назаров.

Отмечается, что всего в конкурсе принимали участие свыше 600 человек, из которых восемь работников нефтеперерабатывающей компании, находящейся в Рязани.