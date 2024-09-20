Специалисты онкодиспансера Подмосковья приняли участие в международном форуме

Специалисты Московского областного онкодиспансера приняли участие в Международном форуме онкологии и радиотерапии «Ради жизни». Об этом рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области.

В мероприятии приняли участие полтысячи спикеров со всей России, а также из более чем десяти зарубежных стран. Общее число участников составило порядка двух тысяч человек.

В рамках форума обсудили основные направления профилактики, диагностики, лечения и реабилитации пациентов с онкологическими заболеваниями. Специалисты обменялись опытом и ознакомились с самыми современными методиками.