Специалисты по безопасности не выявили уязвимостей в MAX

В национальном мессенджере MAX не было выявлено уязвимостей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителей приложения.

В рамках конференции по практической безопасности ZeroNights мессенджер провел соревнование по спорт-хакингу в формате CTF («Захват флага»). Согласно заданию, нужно было найти «флаг» в уязвимом векторе на сервере.

По итогам соревнований в приложении не были найдены уязвимости.

