Специалисты подмосковного Роспотребнадзора раскрыли главный секрет редиса

Управление Роспотребнадзора по Московской области опубликовало разъяснения о пользе и возможном вреде редиса, передает REGIONS . Специалисты ведомства разобрали популярный корнеплод по косточкам и напомнили о правилах его употребления.

Редис часто воспринимается как легкий перекус с минимумом калорий, большим содержанием воды и клетчатки. В Роспотребнадзоре подчеркивают: для пищеварения это настоящий подарок. Пищевые волокна притупляют чувство голода и служат питательной средой для полезной микрофлоры кишечника.

Несмотря на то, что по набору всех известных витаминов редис не является рекордсменом, у него есть свои козыри. В корнеплоде содержатся витамин С, витамины группы В и калий. Кроме того, овощ богат антиоксидантами, которые защищают клетки от преждевременного старения и помогают витамину С эффективнее укреплять сердечно-сосудистую систему.

Главная ценность редиса скрывается в его яркой шкурке. Насыщенный цвет обеспечивают антоцианы — природные пигменты с мощным противовоспалительным эффектом. Именно поэтому чистить редис перед едением не рекомендуется: в кожице сосредоточено все самое полезное.

Что касается хранения, то продлить свежесть овоща несложно. Лучше всего отправить редис в нижний ящик для овощей в холодильнике. Владельцам частных домов подойдет прохладный погреб или подвал.

Стоит также отметить, что редис входит в число немногих овощей, которые успешно выращивали в невесомости на борту Международной космической станции. Однако стоит помнить про индивидуальные реакции, когда даже полезный овощ может стать вредным. Редис полезен людям любого возраста, однако при употреблении важно знать меру. Существует несколько категоричных противопоказаний. Во-первых, корнеплод нельзя есть натощак — это грозит сильным вздутием живота. Во-вторых, от редиса лучше отказаться при обострении гастрита, язвы, панкреатита или при проблемах с желчным пузырем.

