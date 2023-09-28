Специалисты проконтролировали благоустройство территорий Павловского Посада

Профильные службы подмосковного Павловского Посада провели традиционный объезд муниципальных территорий. Об этом рассказал глава округа Денис Семенов, который поручил провести проверку.

Глава Павловского Посада рассказал, что была обновлена система уличного освещения на дороге от села Рахманово до деревни Дмитрово. Вскоре к новым установкам проведут электричество. Провести работы удалось в рамках губернаторского проекта «Светлый город».

Помимо этого, по просьбе горожан благоустраивается пешеходная зона от Привокзальной до Интернациональной улицы. В городе продолжается ремонт подъездов многоквартирных домов. Так, общие зоны красят, заменяют там окна и ремонтируют входные группы. Все работы завершат до нового года.

Также в рамках обхода представители профильных служб проверили парк «Дубрава» и Сквер-мемориал «Павшим Павлово-Покровцам в годы Великой Отечественной войны».