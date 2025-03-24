Специалисты рассказали подмосковным родителям, как защитить детей от вербовки в интернете

Установка программы «родительского контроля» на гаджеты детей поможет ограничить их доступ к подозрительным источникам и защитить от вербовки в интернете. Об этом сообщается на сайте проекта «Объясняем.рф», статью подготовили совместно с Альянсом по защите детей в цифровой среде.

В подростковом возрасте для этой цели важно доверительное общение ребенка со взрослыми, чтобы они могли рассказать о подозрительных вещах и не бояться быть непонятыми.

«Родители играют ключевую роль в предупреждении вербовки своих детей в преступные схемы. Очень важно создать атмосферу доверия в семье, чтобы подростки могли открыто обсуждать свои переживания и проблемы», — подчеркнула председатель Альянса Елизавета Белякова.

Кроме того, важно объяснять детям, что нельзя принимать предложения заработать «легкие деньги» от неизвестных лиц в социальных сетях и мессенджерах, поскольку они являются опасными и незаконными. Можно также рассказывать им реальные истории о сверстниках, которые согласились выполнять такую работу.

Специалисты советуют объяснять, что о попытках вербовки нельзя молчать, даже если онлайн-собеседник шантажирует или угрожает. Если подростку стало известно о подготовке поджогов или других противоправных действий, ему следует сообщить об этом родителям или другим взрослым. Семьям, которые столкнулись с попыткой вербовки, порекомендовали обратиться в правоохранительные органы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровая трансформация — это очень важная и дающая колоссальный эффект работа.