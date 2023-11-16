Специалисты Щелковского перинатального центра помогли женщине родить восьмого ребенка
Фото: [пресс-служба администрации г.о. Щелково]
Дом, где рождается счастье – именно так можно назвать, пожалуй каждый подмосковный перинатальный центр. Здесь помогают женщинам в самых сложных случаях. И хотя в истории многодетной мамы Светланы не было трудных диагнозов и непредвиденных поворотов, мастерства врачей это никак не умаляет.
Когда женщина на 39-й неделе приехала в перинатальный центр, медики сразу посоветовали ей остаться. После того, как врачи взяли все анализы и провели обследования, приняли решение, что малышу пора увидеть свет. Для этого провели амниотомию или попросту прокол плодного пузыря. Благодаря грамотному сопровождению и помощи медиков на свет появился богатырь в 4430 грамм весом и 57 см ростом.
«Профессионализм щелковских врачей ежедневно помогает десяткам женщин обрести главное счастье в их жизни. В Щелково специалисты решают самые сложные задачи. За 10 месяцев этого года в нашем перинатальном центре на свет появились более пяти тысяч детей», — сказал глава городского округа Щелково Андрей Булгаков.