Специалисты Щелковского перинатального центра помогли женщине родить восьмого ребенка

Дом, где рождается счастье – именно так можно назвать, пожалуй каждый подмосковный перинатальный центр. Здесь помогают женщинам в самых сложных случаях. И хотя в истории многодетной мамы Светланы не было трудных диагнозов и непредвиденных поворотов, мастерства врачей это никак не умаляет.

Когда женщина на 39-й неделе приехала в перинатальный центр, медики сразу посоветовали ей остаться. После того, как врачи взяли все анализы и провели обследования, приняли решение, что малышу пора увидеть свет. Для этого провели амниотомию или попросту прокол плодного пузыря. Благодаря грамотному сопровождению и помощи медиков на свет появился богатырь в 4430 грамм весом и 57 см ростом.