Специалисты Серпухова посетили II Международный симпозиум «Проблемы патологии речи»

Мероприятие прошло в московском Центре патологии речи и нейрореабилитации в период с 16 по 18 октября. Участниками симпозиума стали специалисты из разных регионов России. Данная научная конференция — площадка, на которой профессионалы обмениваются опытом и знаниями. Сотрудники Психолого-педагогического и медико-социального центра «Шанс» активно обсуждали вопросы, направленные на актуализацию современных представлений о патологиях речи, в частности, приоритетное внимание уделяли проблеме языка и речи.

Озвученные вопросы находятся на стыке фундаментальных научных исследований и практической деятельности. Серпуховские специалисты отметили важность подобных мероприятий, которые способствуют повышению квалификации и внедрению современных подходов в профессиональной деятельности.

Серпуховчане заинтересованы в профессиональном росте и улучшении качества предоставляемых услуг, поэтому с радостью приняли участие в симпозиуме.