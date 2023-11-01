Специалисты в ЯНАО готовят к зиме молодые деревья Салехарда

Это позволят спасти «зеленую молодежь» от сильного ветра, морозов, а также солнечных лучей. Проводятся такие работы уже третий год и, стоит отметить, довольно успешно. В этом году предстоит «закутать» примерно пятьсот единиц «зеленых насаждений хвойных пород».

Об этом стало известно благодаря записи, опубликованной на странице в социальных сетях администрации города. Там же ведомство прикрепило занятные фотографии, на которых деревья спрятаны в конструкции, напоминающие индийский вигвам. Правда, установили их в одном из городов Ямало-Ненецкого автономного округа, о чем также пишет интернет-издание «Ямал-Медиа».

Если ссылаться на опыт предыдущих лет, то высаженные в этом году деревья будут иметь более привлекательный вид и пушистую крону после укрытия. Работы ориентировочно завершатся к середине ноября 2023 года.