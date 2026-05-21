«Специально тяжелые, чтобы москвичам места оставить»: глава Рособрнадзора опроверг слухи о разных вариантах ЕГЭ

Глава Рособрнадзора Анзор Музаев в эфире Радио РБК категорически отверг предположения о том, что задания Единого государственного экзамена могут различаться по сложности в зависимости от региона. Он рассказал, что регулярно слышит опасения родителей из разных уголков страны.

«Неважно, каких: Дальний Восток, Юг России. Нам же варианты специально тяжелые дают, чтобы для москвичей оставить свободные места в московские вузы или питерские вузы», — привел он пример подобных жалоб.

Однако Музаев назвал эти страхи домыслами и подчеркнул, что система ЕГЭ построена на единых стандартах для всей страны, а любые разговоры о региональных различиях в сложности заданий не имеют под собой оснований.