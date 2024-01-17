Специальный цифровой портал для муниципальных служащих запустили в России

Специальный цифровой портал для муниципальных служащих Муниципалитеты.РФ запустили в России. Он позволит специалистам местного самоуправления эффективнее выстроить свою работу. Сайт презентовали в рамках Всероссийского муниципального форума «Малая Родина — сила России».

При разработке проекта были учтены пожелания сотрудников органов власти, которые были озвучены в ходе Совета при Президенте по развитию местного самоуправления.

Сайт рассчитан на 715 тысяч активных пользователей. Для удобства пользования был создан интуитивно понятный интерфейс и предусмотрена быстрая регистрация, в том числе через соцсети.

Проект включает в себя восемь цифровых инструментов, включая сервисы «Правовой вектор», «Муниципальный навигатор», «Муниципальные практики», «Муниципальный диалог», «Муниципальная академия».