Специальный цифровой портал для муниципальных служащих запустили в России
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Специальный цифровой портал для муниципальных служащих Муниципалитеты.РФ запустили в России. Он позволит специалистам местного самоуправления эффективнее выстроить свою работу. Сайт презентовали в рамках Всероссийского муниципального форума «Малая Родина — сила России».
При разработке проекта были учтены пожелания сотрудников органов власти, которые были озвучены в ходе Совета при Президенте по развитию местного самоуправления.
Сайт рассчитан на 715 тысяч активных пользователей. Для удобства пользования был создан интуитивно понятный интерфейс и предусмотрена быстрая регистрация, в том числе через соцсети.
Проект включает в себя восемь цифровых инструментов, включая сервисы «Правовой вектор», «Муниципальный навигатор», «Муниципальные практики», «Муниципальный диалог», «Муниципальная академия».
«Глобально это портал для коммуникации сообщества профессионалов. С его помощью муниципальные служащие могут представить свои наработки для их масштабирования. В прошлом году 25 таких предложений вошли в перечень поручений Президента России», - рассказал гендиректор АНО «Диалог Регионы» Владимир Табак.