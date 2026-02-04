Специзолятор только для детей: за системную травлю одноклассников предложили новое решение
РИА Новости: переводить школьников предложили в спецучреждения за буллинг
Фото: [Учебный класс Софьинской средней школы после капитального ремонта в Наро-Фоминском округе/Медиасток.рф]
Член Общественной палаты РФ выступил с инициативой о переводе школьников, систематически занимающихся буллингом, в специальные учебные заведения. С соответствующей идеей выступил первый заместитель председателя комиссии по просвещению и воспитанию ОП РФ Армен Гаспарян, передает РИА Новости.
По его мнению, проблема школьной травли требует комплексного подхода, но в самых сложных случаях необходимы решительные меры. Гаспарян заявил, что учащихся, которые постоянно участвуют в буллинге и не реагируют на обычные воспитательные методы, следует переводить в учреждения со специальными педагогическими условиями.
Одновременно с этим, как отметил общественник, необходимо вести постоянную работу по профилактике травли. Это включает улучшение социальной рекламы, повышение уровня ответственности педагогов за климат в классе и формирование среди учеников четкого понимания недопустимости такого поведения. Гаспарян подчеркнул, что если ребенок не способен усвоить эти правила в обычной школе, то объяснять их должны уже в иной образовательной среде, что, по его словам, будет справедливой мерой.
