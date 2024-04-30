Спецназ начал применять резиновые пули для разгона акции протеста в Тбилиси у здания парламента

В столице Грузии Тбилиси полицейские применили перцовый спрей и резиновые пули, чтобы разогнать очередные народные волнения толпы в центре города на проспекте Руставели против закона об иноагентах.

В настоящее время у здания парламента страны скопились сотни человек, которые пытаются штурмом проникнуть в здание. Несколько человек пострадали,, им сейчас на месте врачи скорой оказывают первую медицинскую помощь.

Как сообщает РИА Новости, силовики также применили для разгона митингующий вомет. Постепенно им удается оттеснить толпу с проспекта Руставели.

Напомним, 7 марта 2023 года грузинский парламент принял в первом чтении проект закона об иностранных агентах. После этого в Тбилиси не утихают массовые митинги. Полицейским приходится вмешиваться и разгонять толпу с применением водометов и слезоточивого газа.