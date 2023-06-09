Спецназ в Москве задержал вступившего в «Русский добровольческий корпус»* победителя «Битвы экстрасенсов» Волхова
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Об этом проинформировал в соцсетях экс-заместитель министра информации ДНР Даниил Безсонов. По его словам, Дмитрий Волхов (настоящее имя Дмитрий Буриков), более известен как победитель телевизионного шоу «Битва экстрасенсов». Он принимал активное участие в составе украинских диверсионных групп.
«Одним из задержанных сегодня в Москве участников Русского добровольческого корпуса оказался участник теле-шоу «Битва экстрасенсов» Буриков Дмитрий. Кстати, он много лет дружит с лидером РДК Капустиным», — написал Безсонов.
О Дмитрие Бурикове известно, что он является уроженцем подмосковного города Жуковский и является победителем 13 сезона «Битвы экстрасенсов»..
* - организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена