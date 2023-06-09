Спецназ в Москве задержал вступившего в «Русский добровольческий корпус»* победителя «Битвы экстрасенсов» Волхова

Об этом проинформировал в соцсетях экс-заместитель министра информации ДНР Даниил Безсонов. По его словам, Дмитрий Волхов (настоящее имя Дмитрий Буриков), более известен как победитель телевизионного шоу «Битва экстрасенсов». Он принимал активное участие в составе украинских диверсионных групп.