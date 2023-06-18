Спецназ задержал мужчину, удерживавшего заложников в банке Астаны

Спецназ освободил заложников и задержал удерживавшего их в отделении банка Астаны мужчину, сообщили в МВД Казахстана.

Угрожая оружием, мужчина захватил в заложники семь женщин и охранника в отделении «Каспи банка». Он выдвинул неожиданные требования – перечислить все активы банка инвалидам и малоимущим. В противном случае обещал убить заложников.

К месту событий прибыл спецназ. С захватчиком начались переговоры. В итоге все заложники были освобождены.

Правоохранители выяснили личность «террориста». Им оказался 30-летний Алихан Мурадов, который, как оказалось, имел проблемы с кредитом.