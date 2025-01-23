Спецпредставитель Путина заявил, что Борисов не получит «Оскар»

Спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой ответил сайту aif.ru , что актер Юра Борисов, скорее всего, не получит престижную кинонаграду «Оскар».

Юра Борисов поборется за «Оскар» в категории «лучшая роль второго плана» в комедийно-драматическом фильме «Анора». Однако, по мнению Михаила Швыдкоя, актер вряд ли получит награду. Шансы на это госслужащий оценивает как минимальные.

«Номинировали и номинировали. Он его («Оскар» - прим.ред.) не получит, не более того. Даже комментировать это не хочу», – сказал Швыдкой.

Кроме того, у российского актера сильные конкуренты. Это звезды кино Киран Калкин (брат Маколея Калкина), Эдвард Нортон, Гай Пирс и Джереми Стронг.

Напомним, премьера фильма «Анора» состоялась в 2024 году. Кроме Юры Борисов от России в проекте поучаствовали Марк Эйдельштейн, Алексей Серебряков и Дарья Екамасова. Сама картина Шона Бейкера удостоилась «Золотой пальмовой ветви».

Ранее сообщалось, что российского актера Юру Борисова номинировали на «Оскар» за роль в «Аноре»