Спецслужбы обнародовали имена карателей, бежавших в Канаду после Второй мировой войны

ФСБ России раскрыла информацию о пособниках нацистских преступников, которые во время Великой Отечественной войны совершали злодеяния против граждан СССР, а затем скрылись в Канаде, где продолжили свою подрывную деятельность против советской власти.

В разделе «Красная книга КГБ СССР», доступном на сайте силового ведомства, опубликован список из четырех человек. Среди них значится литовец Владас Айжинас, который во время начала Отечественной войны, будучи на службе в Красной армии, принял решение перейти на сторону гитлеровцев.

«Обнародована идентификационная информация о ряде пособников нацистского режима, которые нашли убежище на территории Канады», — указано на сайте ФСБ.

Вальтер Аллерт, гражданин Эстонии, в 1942 году был принят на службу в 30-й полицейский батальон. До освобождения Эстонской ССР от фашистских войск (конец ноября 1944 года) он занимал должность командира роты и дослужился в Вермахте до чина старшего лейтенанта.

Анатолий Аксенов, уроженец Кировской области, в начале 1942 года присоединился к 667-му карательному батальону. В немецких вооруженных силах он служил старшиной роты и имел звание фельдфебеля.

Последним в списке лиц, подозреваемых в сотрудничестве с гитлеровцами и скрывающихся на территории Канады, значится Геннадий Андрюшкевич. Этот предатель родился в Минской области. После того как в 1941 году Белорусская ССР была оккупирована германскими войсками, он стал комендантом Забрезского полицейского участка, который находился в бывшем Воложинском районе. Затем он возглавил Воложинскую районную полицию. Под его руководством проводились операции по выявлению и казням граждан СССР.