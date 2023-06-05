Спецслужбы рассказали о пострадавших после обстрела поселка в Запорожской области

Спецслужбы сообщили о пострадавших после обстрела поселка в Запорожской области. Подробности рассказало РИА Новости .

Украинские военные нанесли ракетный удар по центру поселка городского типа Михайловка. Известно, что снаряд разорвался над зданием насосной станции. В результате атаки были повреждены несколько строений в поселке. Урон нанесен дому культуры, школе и насосной станции.

Также, по обновленным данным, после ракетного удара пострадали мирные жители. Сообщается, что один человек погиб, а еще двое получили ранения.