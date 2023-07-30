Спецслужбы США хотят сохранить за собой право следить за людьми в интернете
Фото: [Директор АНБ Пол Накасоне]
Агентство национальной безопасности США тормозит принятие законопроекта о запрете покупке пользовательских данных у соцсетей и операторов мобильной связи, сообщает ArsTechnica.
Спецслужба обратилась к американским законодателям с просьбой не принимать готовящиеся поправки.
АНБ совершенно не устраивает пункт, согласно которому агентства США для получения личных данных должны предоставить ордер или решение суда. Им проще покупать необходимую информацию у компаний.
Юридический комитет нижней палаты Конгресса проголосовал за принятие законопроекта. Но окончательно принять его мешает противодействие АНБ и американских спецслужб в целом.