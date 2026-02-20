Спецтехника подготовила дороги Одинцова к утреннему трафику

В Одинцово дорожные службы усилили ночную уборку после снегопада. Спецтехника Одинцовского ДРСУ вышла на ключевые магистрали и в жилые микрорайоны, чтобы к утру обеспечить безопасный проезд.

Четыре комбинированные дорожные машины работают в ночную смену, очищая проезжую часть и проводя обработку противогололедными материалами.

Фото: [ REGIONS/Анна Артюшина ] 1/2 Фото: [ REGIONS/Анна Артюшина ] 2/2

В перечень ночных работ включены 1-й, 2-й, 3-й и 8-й микрорайоны города. Кроме того, техника задействована на наиболее загруженных магистралях — Можайском и Красногорском шоссе, а также на улицах Маршала Жукова, Говорова, Чикина и Маршала Неделина.

Основная задача дорожников — предотвратить образование наледи и подготовить улично-дорожную сеть к утреннему трафику, обеспечив водителям комфортные и безопасные условия движения.

Ранее сообщалось, что в Сочи временно ограничили авиасообщение из-за угрозы с воздуха.