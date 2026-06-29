Спичка ценой в тюрьму: четыре района Камчатки закрыли от людей до середины июля

Четыре района Камчатки закрыли свои леса для посещения. Министерство лесного и охотничьего хозяйства региона выпустило сразу пять приказов, перекрывающих доступ в лесные массивы Пенжинского, Мильковского, Тигильского и Усть-Камчатского округов. Поводом стал резкий скачок пожарной опасности до четвертого класса, который, по сводкам Камчатского управления гидрометеослужбы, в ближайшие пять суток может достичь максимального пятого уровня. Улучшения обстановки синоптики не прогнозируют, передает ИА « Кам 24 ».

Режим ограничений предполагает полный запрет на разведение костров, сжигание мусора, стерни, порубочных остатков и проведение любых огневых работ на территории лесного фонда. В Пенжинском, Тигильском и Мильковском округах запрет продлится по 15 июля 2026 года. Для Ключевского лесничества в Усть-Камчатском округе и Мильковского участкового лесничества срок отодвинут до 17 июля.

Приказы содержат перечень исключений. Беспрепятственно попасть в лес смогут сотрудники лесной охраны, спасатели, полицейские, арендаторы лесных участков, участвующие в ликвидации возгораний, и специалисты по воспроизводству лесов. Свободный проезд сохраняется для граждан, направляющихся по дорогам общего пользования к санаториям, детским лагерям, населенным пунктам и дачам. Организованные туристические группы допускаются только в сопровождении инструкторов-проводников. Пропустят и тех, чья трудовая деятельность неразрывно связана с лесной зоной.

Руководителям лесничеств поручено обозначить периметр запретных участков информационными щитами, размер которых должен составлять не менее одного на полтора метра.