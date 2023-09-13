Спикер ГД уверен в поражении Запада в торговой войне против РФ

Вячеслав Володин, занимая должность спикера Государственной Думы, сделал новое заявление. Свои слова он опубликовал на странице в социальных сетях. Об этом пишет интернет-издание «Ямал-Медиа» .

Так Володин заявил, что Евросоюз и США не только развернули торговую войну против России, но и сами же ее проиграли. Западные страны ввели антироссийские санкции из-за того, что они утратили свое политическое и экономическое лидерство на мировой арене.

Однако, мало кто ожидал, что такие меры могут быть опасны для их инициаторов. В итоге, борьба с Россией ударила по Западу. А предпринятые преступные шаги можно считать неэффективными. Председатель Государственной Думы констатировал тот факт, что торговая война, развернутая против России, «ими проиграна».