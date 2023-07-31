Спикер Госдумы высказался по поводу закона о запрете на смену пола

По его утверждению, эта мера была направлена на сохранение традиционной семьи в России, а также на защиту детей.

Закон о запрете менять пол на территории РФ без медицинских показаний был принят еще 14 июля. Вячеслав Володин рассказал, зачем это было нужно.

«Решение направлено на защиту наших граждан, детей, на укрепление института семьи и сохранение традиционных ценностей», - указал он в думском микроблоге.

Глава парламента считает, что растущее количество подобных операций уже грозит вырождением некоторым нациям. Для РФ это совершенно недопустимо, поэтому депутаты Государственной Думы одобрили законопроект.