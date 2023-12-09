Спикер парламента ДНР прокомментировал обвинения СБУ в нарушении украинских законов

Ранее Служба безопасности Украины обвинила Жогу в пособничестве агрессору, то есть России, а также коллаборационизме.

«Как вы можете прокомментировать сумасшедшего в дурдоме о его действиях и заявлениях? Я не могу комментировать умственно отсталых людей, поэтому других комментариев нет», - так он ответил на просьбу оценить данные обвинения.

Его слова привели РИА Новости. СБУ также напомнила спикеру Донецкой народной республики, что в его отношении уже вынесен заочный приговор. Ему назначено 12 лет лишения свободы.