Спикер Совфеда Валентина Матвиенко рассказала свой любимый анекдот

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко рассказала один из своих любимых анекдотов в ходе выступления на IV Евразийском женском форуме, который проходит в Санкт-Петербурге с 18 по 20 сентября.

«Две женщины сидели вдвоем в тюрьме 10 лет. Так вышло, что освободились одновременно. Вышли за ворота. И проговорили еще два часа», — пошутила она.

Спикер Совфеда призналась, что любит этот анекдот, потому что он характеризует многих женщин.

В ходе выступления Матвиенко затронула и такую важную проблему, как распространение в России идеологии чайлдфри. Она считает необходимым запретить это движение. По словам Матвиенко, данный вопрос в настоящее время обсуждают эксперты и Минюст.

Спикер Совфеда подчеркнула, что чайлдфри — это зарубежный проект, направленный на отказ женщин от рождения детей.

Вместе с тем, отметила Матвиенко, государство не допустит нарушения прав женщин, которые не могут или не хотят иметь детей. Власти никогда не будут заставлять женщин рожать, но государство не имеет права допустить распространение такой идеологии в России, заключила председатель СФ.

Ранее сообщалось о том, что мошенники пытались развести на деньги председателя Совфеда Валентину Матвиенко.