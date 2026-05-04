Спирали в небе: архитекторы показали, как будут выглядеть два новых небоскреба у «Лахта Центра»

Бюро Kettle Collective обнародовало визуализацию района Лахты после завершения амбициозного строительного проекта. На опубликованных рендерах уже знакомый силуэт «Лахта Центра» соседствует с двумя футуристическими башнями — «Лахта-2» и «Лахта-3», которые должны появиться на берегу Финского залива к 2033 году.

Технологии против ветра

Авторы проекта делают особый акцент на инженерных решениях. Как следует из презентационных материалов, вторая башня высотой 703 метра получит энергосберегающий дизайн, который в бюро характеризуют как лучший в своем классе. Здание задумано как вертикальное атриумное пространство, объединяющее различные функции и создающее оживленный центр нового делового района.

Одна из главных технических задач — борьба с ветровыми нагрузками, которые на такой высоте достигают экстремальных значений. Спиралевидная форма небоскреба не случайна: архитекторы поясняют, что такое решение позволяет значительно снизить давление воздушных потоков на конструкцию, а это, в свою очередь, уменьшает размеры необходимых несущих элементов.

Космические аналогии

Символическое обоснование проекта выглядит не менее масштабно. В описании концепции говорится, что образ башни родился из идеи, вдохновленной энергией во всех ее проявлениях — от спиральных волн, расходящихся от квазаров в глубоком космосе, до волновой энергии в земных условиях.

Внешний контур здания формируют спиралевидные колонны, образующие открытую диагональную сетку по принципу «хеликал диагрид». Внутренняя структура включает серию атриумов, которые соединены с озелененными вертикальными пространствами.

Третий элемент ансамбля

Третья башня высотой 555 метров, по замыслу проектировщиков, будет восприниматься как вертикальный шпиль на горизонте, символизирующий энергию и устойчивое развитие. Архитекторы подчеркивают, что она вступит в визуальный диалог с существующим «Лахта Центром» и «Лахтой-2».

Все три высотные доминанты вместе, говорится в презентации, укрепят полицентрическую концепцию развития города, которая в конечном итоге защитит его историческое ядро от чрезмерной деловой нагрузки.

Сроки и сложности

В апреле завершились общественные обсуждения проекта планировки территории. В ходе слушаний возникли вопросы у компании «Роснефть» — ее автозаправочная станция попадает в зону строительства одного из вестибюлей будущей станции метро «Лахта». В Смольном на это ответили ссылкой на Генеральный план, согласно которому в данной локации предусмотрено развитие улично-дорожной сети и размещение метрополитена.

По имеющейся документации, строительство небоскребов должно завершиться до 2033 года, однако отделка и заселение башен растянутся вплоть до 2042-го.