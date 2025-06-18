Список традиционных ценностей нанесут на школьные тетради

В Русской православной церкви предложили размещать на обложках школьных тетрадей список традиционных российских ценностей. С такой идее выступил митрополит Владимирский и Суздальский Никандр (Пилишин), передает РИА Новости.

Митрополит предложил возродить советскую практику полезных надписей на канцтоварах, дополнив таблицу умножения и текст гимна нравственными ориентирами. По его словам, это стало бы преобладанием духовного над материальным, вызывающим интерес у детей.

«Пусть ребенок прочитает, задумается, придет домой, спросит: „Папа, что такое эта ценность?“ А одна из ценностей звучит так — преобладание духовного над материальным», — заявил Никандр.

Инициатива прозвучала вскоре после заявления президента Владимира Путина об опасности утраты традиционных ценностей под влиянием западных идей. Церковное предложение предполагает ненавязчивое знакомство школьников с моральными основами через повседневные учебные принадлежности. В советское время подобный формат успешно использовался для запоминания таблицы умножения, правил русского языка и других полезных сведений.

В ближайшее время вопрос может быть вынесен на обсуждение с участием представителей Минпросвещения и издательств учебной литературы.

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