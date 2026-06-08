Врач-онколог Владимир Ивашков назвал причину серьезных заболеваний, которую многие россияне недооценивают. В своем Telegram-канале специалист указал на хроническое недосыпание как на фактор, повышающий риск инфаркта, ожирения и деменции.

По словам Ивашкова, сон продолжительностью пять-шесть часов в сутки удваивает вероятность развития преддиабета и сахарного диабета второго типа. Если же ночной отдых сокращается до четырех часов и менее, то риск артериальной гипертензии возрастает в два раза.

Врач подчеркнул, что нарушения сна напрямую связаны с повышенной вероятностью гипертонии, атеросклероза и метаболических расстройств, что в конечном счете ведет к сердечно-сосудистой смертности. Среди других негативных последствий бессонницы он назвал депрессию, проблемы с памятью, неврологические заболевания, снижение иммунитета и набор лишнего веса.

Ивашков добавил, что Всемирная организация здравоохранения и большинство сомнологических ассоциаций рекомендуют взрослым спать семь-девять часов. При этом важно не только количество, но и качество отдыха: непрерывный сон, засыпание в одно и то же время, а также темная и прохладная комната.