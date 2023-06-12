Спиваковский в интервью выразил свое мнение в сторону эмиграции и патриотизма

Вячеслав Манучаров недавно взял интервью у заслуженного артиста России, актера кино и театра, в ходе которого выяснилось его отношение к актуальным на данный момент вопросам. Об этом сообщает сайт aif.ru

Ежегодно снимается множество сериалов и фильмов, в которых принимает участие Даниил Спиваковский. Помимо этого, он также находит время на гастроли. Сейчас он выступает со своим проектом «А нам нужна одна победа» по всей стране.

По словам Спиваковского, он – сторонник патриотической позиции. Его дедушка, будучи летчиком-испытателем, был и есть примером настоящего мужества. Дед рассказывал маленькому актеру про войну и полеты, а уже выросший артист делится с публикой своим мнением касательно величия русского и советского солдата.