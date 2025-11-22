«Спящая угроза в розетке». Взрыв батареи электровелосипеда стал причиной пожара в центре Петербурга

В Центральном районе Санкт-Петербурга в жилом доме произошел пожар, источником которого стал взрыв аккумулятора электровелосипеда.

Инцидент случился в квартире на втором этаже на улице Колокольная. По данным Telegram-канала Shot, на месте работают расчеты МЧС.

В результате происшествия подъезд сильно задымился. Спасатели помогли эвакуироваться двум жильцам, а более двадцати человек самостоятельно покинули здание. На данный момент сведения о пострадавших отсутствуют.

