«Спящие» в Шереметьево: россияне провели почти сутки в аэропорту из-за отмененных рейсов

Изначально рейс, запланированный на 15:00, был отменен из-за неблагоприятных погодных условий. В качестве альтернативы путешественникам предложили вылет в 22:30 того же дня, однако и эта попытка оказалась неудачной. В результате люди вынуждены были остаться в здании терминала на всю ночь и утро следующего дня. Только к полудню 30 декабря авиакомпания организовала для пассажиров трансфер в гостиницу. Однако и там их ждало разочарование: по прибытии выяснилось, что номера к заселению не готовы, что лишило измученных людей последней возможности восстановить силы перед вылетом. Ситуация вызвала волну возмущения среди пострадавших туристов.