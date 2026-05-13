«Спят на полу, едят втридорога»: КПРФ потребовала от аэропортов бесплатных зарядок, воды и торговли без наценок

В Госдуме решили защитить пассажиров, застрявших в аэропортах из-за массовых задержек и отмен рейсов. Партия КПРФ направила в Министерство транспорта официальное обращение с требованием обязать воздушные гавани предоставлять людям базовый набор услуг на безвозмездной основе. Документ оказался в распоряжении «Газеты.Ru ».

Поводом стали майские праздники, когда значительное число россиян не смогли улететь по независящим от них причинам и оказались заперты в зонах ожидания. Как отметили в партии, пассажиры массово жаловались на целый ряд проблем.

По словам депутата от КПРФ Георгия Камнева, люди часто не понимали, сколько продлится задержка и нужно ли требовать гостиницу, или через час ограничения снимут. Особенно тяжело ситуацию переносили маломобильные граждане, пожилые пассажиры и семьи с детьми. В залах ожидания, подчеркнул он, нет дешевых магазинов с нормальной едой и водой — только дорогие кафе, негде зарядить телефон, а спать приходится прямо на полу, потому что сидячих мест при массовых задержках катастрофически не хватает.

Исходя из этого, КПРФ предлагает обязать аэропорты организовать бесплатные источники электроснабжения для зарядки гаджетов, увеличить количество бесплатных источников питьевой воды, выделить площади под торговые точки, реализующие продукты без наценки, а также внедрить бесплатное онлайн-информирование пассажиров о форс-мажорных отменах и задержках.

Ситуация с авиасообщением на южном направлении полностью восстановилась лишь 10 мая после атаки украинских дронов. При этом в Ассоциации туроператоров России предупредили, что отрасль еще переживает последствия кризиса и около 10 процентов рейсов выполняются по скорректированному расписанию.