Спят раздельно, волосы розовые: психолог раскрыла, есть ли проблемы в браке Валерии и Пригожина

Певица Валерия неожиданно для всех кардинально сменила имидж, покрасив волосы в розовый цвет. На фоне заявлений звезды о том, что она старается спать отдельно от своего супруга Иосифа Пригожина, произошедшее выглядело довольно странно. Некоторые эксперты тут же заподозрили, что так исполнительница пытается сохранить разваливающийся брак.

Катерина Алексеева, телесный психолог, рассказала нам, чем в действительности может быть продиктовано стремление Валерии к переменам.

«Про сон в разных комнатах у супругов есть разные мнения. Например, что это олицетворяет личное пространство, более сильную физическую близость и крепкий здоровый сон. Есть мнение, наоборот, что необходимо спать вместе. Тут надо смотреть, как человек об этом говорит — из сожаления, или просто сообщает, как факт», — подчеркнула собеседница интернет-издания «Подмосковье сегодня».

В интервью журналистам программы «Однажды», добавила специалист, знаменитость объясняет причины такого выбора — Пригожин постоянно работает и говорит по телефону. Певица говорит о факте, а не с сожалением делится проблемой.

«Про смену цвета волос у женщины — как правило, это желание внутреннее, но оно может быть не привязано к семейным отношениям. Сейчас розовый в тренде. Может, ей просто нравится», — отметила Алексеева.

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