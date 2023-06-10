«Сплошная пошлость, которая оскверняет слушателя»: священник назвал одну из самых греховных песен
Протоиерей Константин Харитонов рассказал, как на душу влияют рок и рэп
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На сегодняшний день многие музыкальные жанры пополняются композициями, которые не назвать православными. Зачастую в текстах современных хитов прославляется греховный образ жизни.
К подобным «антиправославным» жанрам принято относить разные виды рок-музыки и рэпа. Священнослужитель Константин Харитонов рассказал, какой из жанров считается более греховным.
«Дело не в стиле, а в содержании музыкальных композиций. Конечно, есть разновидности рок-стилей, которые изначально против веры и Бога. Это понятно, что плохо», – заявил протоиерей корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».
Харитонов подчеркнул, что самое главное в любой композиции – ее музыкальная и смысловая нагрузка.
«Есть много поп-песен, которые слушать невозможно и даже вредно для души. Например, песня «Despacito» – сплошная пошлость, которая оскверняет слушателя. А вот есть множество рок и рэп-композиций, которые заставляют душу подумать о важном: жизни, любви, дружбе и даже о Боге», – добавил служитель церкви.
Ранее священник объяснил, почему православный человек должен прощать и любить своих врагов.