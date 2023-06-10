«Сплошная пошлость, которая оскверняет слушателя»: священник назвал одну из самых греховных песен

«Есть много поп-песен, которые слушать невозможно и даже вредно для души. Например, песня «Despacito» – сплошная пошлость, которая оскверняет слушателя. А вот есть множество рок и рэп-композиций, которые заставляют душу подумать о важном: жизни, любви, дружбе и даже о Боге», – добавил служитель церкви.