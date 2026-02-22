Спорт на колесах: культовый корейский кроссовер снова появился в продаже в России

Несмотря на прекращение официальных поставок, корейские кроссоверы Kia Sportage вновь доступны для российских покупателей. Машины 2026 модельного года поступают в страну по каналам параллельного импорта из Китая, Южной Кореи, Казахстана и Объединенных Арабских Эмиратов. Примечательно, что стоимость некоторых версий оказывается даже ниже, чем у ближайших конкурентов из Поднебесной, пишет ufocar .

Анализ рынка показывает, что отдельные китайские модели в этом сегменте сейчас стоят дороже. Например, Jaecoo J7 после январского обновления комплектаций стартует с 3 169 000 рублей, столько же просят за базовую Omoda C7. А Geely Atlas у дилеров можно найти от 3,76 миллиона рублей.

На вторичных площадках представлено множество предложений о продаже новых Sportage. В Москве частные продавцы готовы привезти под заказ переднеприводную версию с двухлитровым двигателем мощностью 236 лошадиных сил и восьмиступенчатым автоматом за три миллиона рублей. Правда, в объявлении отсутствуют фотографии и подробное описание комплектации.

Во Владивостоке за аналогичную сумму предлагают полноприводный кроссовер с атмосферным мотором 2.0 мощностью 150 сил и шестиступенчатой автоматической коробкой. В стоимость уже включен утильсбор, а в оснащение входят красно-черный кожаный салон, камера кругового обзора, электропривод багажника и двухзонный климат-контроль.

В Новосибирске также принимают заказы на переднеприводные машины с черным салоном за три миллиона. Немного дороже, за 3 190 000 рублей, тюменская компания готова доставить Sportage с полуторалитровым турбомотором мощностью 180 сил, роботизированной коробкой и передним приводом. Пермская фирма выставляет ценник в 3 210 000 рублей.

В целом на классифайдах насчитывается более сотни подобных предложений. Заказать новый Sportage сейчас можно практически из любого крупного города страны, включая Санкт-Петербург, Самару, Махачкалу, Казань и Краснодар.