Спорт, пазлы и отказ от вредных привычек: врач назвал три простых способа отсрочить Альцгеймер

Британский врач Майкл Мрозински перечислил доступные способы профилактики болезни Альцгеймера. Как сообщает Daily Mirror , специалист назвал физическую активность одним из самых эффективных методов, поскольку регулярные упражнения улучшают кровоснабжение головного мозга.

Помимо спорта, доктор посоветовал постепенно сокращать употребление алкоголя и количество выкуриваемых сигарет. Не менее важными, по его словам, являются социальная активность и постоянная умственная нагрузка. Общение с людьми, освоение новых навыков, посещение психолога или консультанта помогают поддерживать работу мозга.

Мрозински также рекомендовал занятия, требующие решения задач. Он отметил, что даже простые пазлы или судоку помогают создавать когнитивный резерв.