Спорт, пазлы и отказ от вредных привычек: врач назвал три простых способа отсрочить Альцгеймер
Врач Мрозински: физическая активность помогает снизить риск болезни Альцгеймера
Британский врач Майкл Мрозински перечислил доступные способы профилактики болезни Альцгеймера. Как сообщает Daily Mirror, специалист назвал физическую активность одним из самых эффективных методов, поскольку регулярные упражнения улучшают кровоснабжение головного мозга.
Помимо спорта, доктор посоветовал постепенно сокращать употребление алкоголя и количество выкуриваемых сигарет. Не менее важными, по его словам, являются социальная активность и постоянная умственная нагрузка. Общение с людьми, освоение новых навыков, посещение психолога или консультанта помогают поддерживать работу мозга.
Мрозински также рекомендовал занятия, требующие решения задач. Он отметил, что даже простые пазлы или судоку помогают создавать когнитивный резерв.