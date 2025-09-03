Спорт убивает? Подросток из Екатеринбурга пережил инсульт и инфаркт в спортзале

В Екатеринбурге с 17-летним подростком произошёл несчастный случай, который едва не стоил ему жизни. После интенсивного занятия в одном из фитнес-клубов на улице Профсоюзной юноша почувствовал резкое недомогание прямо в раздевалке. Об этом сообщает Е1.

По словам родного брата пострадавшего, персонал спортзала оказался совершенно не готов к чрезвычайной ситуации. В заведении отсутствовал чёткий алгоритм оказания неотложной помощи, а также не нашлось квалифицированного специалиста, способного оказать помощь до приезда медиков.

Позже в больнице был поставлен шокирующий диагноз: у ранее абсолютно здорового парня одновременно случились ишемический инсульт и инфаркт. Сейчас жизнь молодого человека вне опасности, он пришёл в сознание, однако последствия удара серьёзны: у него наблюдаются выраженные нарушения речевой функции, трудности с формулировкой мыслей и мелкой моторикой.

Особенно трагичным инцидент делает то, что подросток многие годы серьёзно увлекался единоборствами, а последнее время активно занимался тяжёлой атлетикой, не имея никаких жалоб на самочувствие. Специалисты проводят расследование с целью установления точных причин внезапного приступа.

