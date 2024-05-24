Спортивная программа ПМЭФ-2024 начнется с делового события Radio Monte Carlo Golf Cup

Radio Monte Carlo Golf Cup — ежегодное деловое событие, которое и в 2024-м организует «Русская Медиагруппа». Мероприятие откроет спортивную программу ПМЭФ, объединив бизнес, спорт и музыку.

Radio Monte Carlo Golf Cup пройдет 1 июня в Московском городском Гольф Клубе и откроет спортивную часть Петерсбурского международного экономического форума. Турнир посвятят психологии инвестиций и финансовой стратегии.

Участников и гостей ожидает более 20 мероприятий по множеству видов спорта: шахматы, хоккей, футбол, сквош, баскетбол — найдется на любой вкус. Сами игры состоятся с 4 по 8 июня в Санкт-Петербурге.

«В рамках мероприятия состоится профессиональный турнир по гольфу на Кубок радио Monte Carlo. Формат турнира – индивидуальный строук-плэй с учетом гандикапа. В турнире за Кубок радио Monte Carlo смогут принять участие спортсмены старше 21 года, зарегистрированные в Ассоциации Гольфа России с действующим гандикапом», — отмечается в пресс-релизе «Русской Медиагруппы».

Программу ярко завершать концертом звезд российской эстрады.

Отметим, что Радио Monte Carlo входит в состав «Русской Медиагруппы». Ее ежемесячный охват составляет более 10 млн человек.