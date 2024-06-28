Спортивно-оздоровительного комплекса международного уровня планируют построить в Домодедово

Многофункциональный спортивно-оздоровительный комплекс, предназначенный для активного отдыха жителей Подмосковья, а также проведения соревнований различного уровня по международным стандартам, появится вблизи села Ям в городском округе Домодедово. Об этом рассказали в Комитете по архитектуре и градостроительству Московской области.

Ожидается, что в здании общей площадью более 53 тысяч квадратных метров одновременно смогут тренироваться до двух с половиной тысяч человек. А ввод объекта в эксплуатацию позволит создать в муниципалитете порядка трехсот новых рабочих мест.

Здание будет иметь прямоугольную форму. Объемно-пространственное решение представлено протяженным пластичным фасадом с двумя выразительными цилиндрическими объемами, которые симметричны относительно соединяющей их вытянутой горизонтальной плоскости центральной части.

«Объект интересен оригинальным решением объемно-пространственного построения. Округлые формы боковых объемов радиусного фасада выполнены с использованием большого количества остекления, наполняющего внутренние пространства солнечным светом. Благодаря витражам спортивный комплекс становится воздушным, прозрачным», — прокомментировала главный архитектор региона Александра Кузьмина.

Композиция наружных стен построена на сочетании глухих и остекленных поверхностей. Для отделки вентилируемых фасадов применяются HPL и алюминиевые композитные панели. В отделке цоколя использован керамогранит и HPL панели. Колористическое решение фасадов основывается на контрасте оттенков серого, терракотового и белого цветов. А на фасаде предусмотрены места для размещения информационных конструкций с подсветкой в темное время суток.

Входы подчеркнуты легкими стеклянными козырьками и выполнены с уровня тротуара, без ступеней, пандусов с учетом организации «безбарьерной среды». На прилегающей территории оборудуют плоскостную парковку для автомобилей, велопарковку, а также выполнят комплексное благоустройство с озеленением.