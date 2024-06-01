Спортивную площадку после реконструкции открыли в подмосковном Ступино

Заместитель председатель областного Правительства — министр по содержанию территорий и государственному жилищном надзору Московской области Владислав Мурашов и глава муниципалитета Сергей Мужальских приняли участие в открытии спортивной площадки в День защиты детей.

«Рады, что подрастающее поколение проявляет активный интерес к здоровому образу жизни. Видим большое количество детей, подростков, которым интересно заниматься спортом и играть в подвижные игры. Поэтому мы уделяем должное внимание развитию инфраструктуры дворов, открытию площадок, на которых дети и взрослые смогут проводить свободное время с пользой», — отметил Владислав Мурашов.

Примечательно, что для детей и взрослых была подготовлена широкая развлекательная программа. Также всех юных участников праздника угостили вкусным мороженым.

Глава округа Сергей Мужальских подчеркнул, что сделано все для того, чтобы детям и взрослым было комфортно заниматься различными видами спорта: баскетболом, футболом и волейболом. Зимой также планируется залить лед и дать возможность играть в хоккей и просто кататься на коньках.