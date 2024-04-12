Спортивную школу планируют открыть на новой ледовой арене «Орион Технопул» в Балашихе

«Сюда приходят как профессионалы, так и любители. Важно, что мы сделали здесь бесплатные места для нашей команды, которая до этого занималась только в зимнее время года на стадионе «Строитель». Мы планируем совместно с нашей школой олимпийского резерва имени Ляпкина открыть здесь полноценную спортивную школу, чтобы талантливые хоккеисты приходили, участвовали в соревнованиях. Думаю, что с сентября мы начнем уже отбор в спортивную школу. Здесь также ребята занимаются и в коммерческой школе. Это очень важный проект. Планируем в этом году закончить капитальный ремонт оставшейся части стадиона «Орион», получив комплексный спортивный центр в микрорайоне Железнодорожный», — сказал Сергей Юров.

Ледовую арену «Орион Технопул» вместительностью 380 мест открыли в феврале 2024 года. В здании есть специализированные залы для ОФП и гимнастики, возможен прокат и заточка коньков. Услугами пользуются любители, для которых проводят массовые катания и организовывают мастер-классы. Также функционируют секции для профессиональных занятий хоккеем и фигурным катанием.

«Сегодня мы смотрели крытый ледовый каток. Это первый в микрорайоне Железнодорожный круглогодичный комплекс, в котором есть не только ледовая площадка, но и функциональные залы, большая зона кафе. Данная арена находится на территории нашего муниципального объекта, что совместно создает такой мультиспортивный комплекс, который охватывает практически все виды спорта, которые сегодня пользуются популярностью», — сказал начальник управления по физической культуре, спорту и работе с молодежью администрации Балашихи Никита Тарасевич.

Никита Тарасевич рассказал также о дальнейших планах.

«Планируем сделать еще детскую зону, обучающий кластер, чтобы приводить детей на занятия дополнительного образования, а также сделать что-то похожее на продленку. В перспективе рассматриваем возможность строительства здесь крытого манежа, что позволит футболистам заниматься в плохую погоду», — отметил Никита Тарасевич.

Капитальный ремонт стадиона «Орион» в Балашихе начался в 2023 году в рамках федеральной программы. Здание спортивной школы было капитально отремонтировано. Футбольное поле нуждалось в реконструкции, которая была выполнена качественно. На территории также построили новую современную спортивную арену. Для реализации данного проекта привлекали компанию «Технопул-Р», которая выступила инвестором.