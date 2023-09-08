Спортивные организации Украины лишат статуса национальных за солидарность с Россией

На Украине начнут наказывать спортивные федерации за поддержку России. Об этом сообщает РИА Новости Спорт .

Как рассказал представитель украинской власти Мельничук, в правила назначения статуса национальной спортивным организациям внесли изменение. Новые нормы допускают лишение организаций статуса, если спортсмены, тренеры и другие члены будут замечены в подрывании авторитета страны на мировой арене, особенно, поддерживая Россию.

При этом министерство молодежи и спорта разрешило украинским спортсменам принимать участие в соревнованиях, если в них же участвуют сотрудники России и Белоруссии. Однако украинские сборные все еще нельзя отправлять на тех состязания, где Россия выступает под национальным флагом.