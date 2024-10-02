Спортивный комментатор Сергей Вильчинский умер в Подмосковье. Об этом сообщает «МК» . Тело мужчины было обнаружено в одном из номеров реабилитационного центра в Малаховке.

Отмечается, что ранее у мужчины произошел приступ, и он проходил реабилитацию. Согласно предварительным данным, Вильчинский покончил с собой.

Соболезнования в связи со смертью комментатора принесла редакция интернет-газеты «Российский стадион», с которой сотрудничал Вильчинский.