Спортивный журналист Уткин заявил, что на сборную России невозможно смотреть

Василий Уткин сделал это заявление в новом выпуске программы под названием «Футбольный клуб». Блогер уверен, что на данный момент команда России не радует болельщиков совершенно.

Футбол любят не только спортсмены, но и их болельщики. Особенно их радует, когда игроки выигрывают матчи и с достоинством держатся на поле, если проиграли. Однако, по словам Василия Уткина, сейчас невозможно смотреть на текущую игру национальной сборной нашей страны.

«Спорт — это про результат, когда победы, и даже если поражение — это от того, что ты стремился победить», – подчеркнул он.

Спортивный журналист уверен, что сейчас нет никакой перспективы в том, чтобы участвовать в соревнованиях. Об этом также написала «Газета.ру», приведя результаты прошедшей игры от двенадцатого сентября. В итоге, товарищеский матч с Катаром завершился в ничью со счетом 1:1.