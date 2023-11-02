Спортшколе «Озеры» подарили робота-тренажера для настольного тенниса

Депутат Мособлдумы Игорь Исаев вручил спортшколе «Озеры» городского округа Коломна робота-тренажера для настольного тенниса. Также на встречу с воспитанниками спортивного учреждения приехали глава муниципалитета Александр Гречищев и зампред Совета депутатов Роман Андросов.

Теперь с помощью тренажера ребята смогут не только отрабатывать одиночные удары, но и учится реагировать на разные игровые ситуации.

В 2023 года спортивной школе «Озеры» исполнилось 40 лет. В ней сейчас тренируется более тысячи человек по десяти разным направлениям. В состав учреждения входят комплекс со спортивными залами и двумя открытыми теннисными кортами, а также центр с двумя бассейнами. Большинство тренеров этой спортивной школы сами были профессиональными спортсменами.

Также напомним, что данная спортшкола стала победителем регионального этапа конкурса среди организаций дополнительного образования.