Спортсмен из Ленинского округа завоевал титул Чемпиона Евразии

Открытый Чемпионат Евразии по рукопашному бою собрал свыше 200 спортсменов из девяти стран, которые сразились за звание лучших в 15 весовых категориях. Участник из подмосковного Ленинского занял первое место, удостоился наград, а также получил статус и звание мастера спорта международного класса и титула «Чемпион ЕВРАЗИИ по СРБ-ММА 2024».

О достижении спортсмена Хушбахта Гафурова сообщает пресс-служба главы Ленинского городского округа Станислава Каторова. Отметили, что боец не только достойно выступил, но и доказал свое мастерство. Навыки житель муниципалитета оттачивал в спортивном клубе «VARDANYAN TEAM» и добился успеха благодаря собственному упорству и профессиональному тренеру Артуру Варданяну.

Хушбахт Гафуров занял первое место на Открытом Чемпионате, выступив в весовой категории 57 кг среди участников от 18 лет и старше. Он уверено провел четыре боя, титул Чемпион Евразии и звание мастера спорта международного класса.

Также отметили заслуги участника из Ленинского Ислама Муртазалиева. Он занял второе место, защитив тем самым звание мастера спорта.

Артур Варданян признался, что гордится своими воспитанниками. Благодаря блестящему выступлению спортсменов он получил звание «Тренер международной категории по смешанному рукопашному бою».

Всем участникам Открытого Чемпионата в столице вручали дипломы, а победителям за достижения выдавали также пояса и медали, которые будут вдохновлять на новые успехи